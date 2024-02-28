Güney Koreli Hyewan Ko 40 ülke 200 şehir gezdi! Hayatının aşkını Fethiye’de buldu

Güney Koreli ekonomist Hyewan Ko (44), yolculuk ve yeni yer keşfetme tutkusuyla 5 yıl önce dünya turuna çıktı. Ko, 2021'de Muğla'nın Fethiye ilçesinde konakladığı otelde Tuğrul Kaya (38) ile tanıştı. Sevgili olan çift, 2 yıl önce evlendi. Türkiye'de yeni bir hayata başlayan ve eşinin işi nedeniyle Kayseri'ye yerleşen Ko, kentte, Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (KAYMEK) Türkçe eğitimi almaya başladı.
Türkçe konuşmayı öğrenen Ko, "2019 yılında yolculuğu çok sevdiğim için dünya gezisine çıktım. Şimdiye kadar 40 ülke ve 200 şehir gezdim. Türkiye'ye gezmek için geldim ve Fethiye'ye gittim. Otelde güzel bir insanla tanıştım ve eşim oldu. Fethiye'de 2021 yılında 6 ay yaşadıktan sonra Kayseri'ye geldim ve 1,5 yıldır burada yaşıyorum. Şu an KAYMEK'te Türkçe öğrenmek için ders çalışıyorum. Önceden online olarak Türkçe öğrenmeye çalıştım. Fakat yüz yüze hocam ve arkadaşlarımla birlikte öğrenirken daha güzel oluyor. Türkiye güzel, benim ülkem Türkiye'ye göre biraz küçük" dedi.