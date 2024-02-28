Güney Koreli Hyewan Ko 40 ülke 200 şehir gezdi! Hayatının aşkını Fethiye’de buldu

Türkçe konuşmayı öğrenen Ko, "2019 yılında yolculuğu çok sevdiğim için dünya gezisine çıktım. Şimdiye kadar 40 ülke ve 200 şehir gezdim. Türkiye'ye gezmek için geldim ve Fethiye'ye gittim. Otelde güzel bir insanla tanıştım ve eşim oldu. Fethiye'de 2021 yılında 6 ay yaşadıktan sonra Kayseri'ye geldim ve 1,5 yıldır burada yaşıyorum. Şu an KAYMEK'te Türkçe öğrenmek için ders çalışıyorum. Önceden online olarak Türkçe öğrenmeye çalıştım. Fakat yüz yüze hocam ve arkadaşlarımla birlikte öğrenirken daha güzel oluyor. Türkiye güzel, benim ülkem Türkiye'ye göre biraz küçük" dedi.

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