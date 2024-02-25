Bebeğiniz bu hareketi yapıyorsa sakın göz ardı etmeyin! Meğer hepsinin bir anlamı varmış

Bebeklerin yaptığı her hareketin detaylı bir şekilde incelenmesi, ebeveynlere çocuklarını daha iyi anlama ve destekleme konusunda yardımcı olabilir. Bu bulgular, bebek gelişimi alanında yapılan araştırmaların ebeveynlere pratik bilgiler sunma potansiyelini de gösteriyor.

BUNU YAPIYORSA YEMEK İSTİYOR Yeni ebeveynler, bebeklerinin yaptığı çeşitli hareketler arasında dilin sürekli olarak ağızdan dışarı çıkması durumunda endişe yaşayabilirler. Ancak uzmanlara göre, bu durum genellikle doğal bir sürecin bir parçası olabilir ve bazen bebeklerin beslenme isteğini ifade etmek için kullanılır.