SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bebeğiniz bu hareketi yapıyorsa sakın göz ardı etmeyin! Meğer hepsinin bir anlamı varmış

Yeni ebeveynler, bebeklerinin yaptığı istemsiz ve garip hareketlerle sürekli şaşkına dönüyor. Ancak uzmanlar, bebeklerin bu davranışlarının aslında anlamlı olduğunu belirtiyor. Son yapılan araştırmalar, bebeklerin istemsizce yaptığı her hareketin bir amacı olduğunu ortaya koyuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 17:19 Güncelleme 25 Şubat 2024, 17:19
Bebeğiniz bu hareketi yapıyorsa sakın göz ardı etmeyin! Meğer hepsinin bir anlamı varmış

Bebeklerin yaptığı her hareketin detaylı bir şekilde incelenmesi, ebeveynlere çocuklarını daha iyi anlama ve destekleme konusunda yardımcı olabilir. Bu bulgular, bebek gelişimi alanında yapılan araştırmaların ebeveynlere pratik bilgiler sunma potansiyelini de gösteriyor.

BUNU YAPIYORSA YEMEK İSTİYOR

Yeni ebeveynler, bebeklerinin yaptığı çeşitli hareketler arasında dilin sürekli olarak ağızdan dışarı çıkması durumunda endişe yaşayabilirler. Ancak uzmanlara göre, bu durum genellikle doğal bir sürecin bir parçası olabilir ve bazen bebeklerin beslenme isteğini ifade etmek için kullanılır.

Bebeklerin ağızlarından dillerini çıkarmaları, beslenme veya diş çıkarma sırasında yaşanan farklı duyusal deneyimlerin bir sonucu olabilir. Bu durumda, bebekler beslenme isteğini göstermek veya sadece çevrelerini keşfetmek amacıyla dil hareketlerini kullanabilirler.

EĞER BÖYLE YAPIYORSA DİKKAT

Ancak, ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken önemli noktalar da bulunmaktadır. Eğer bebek dilini sürekli olarak ağızdan çıkarmakta zorlanıyor, yemek yeme veya yutkunma sırasında güçlük çekiyorsa, bu durumda gelişimsel gecikmeler veya başka sağlık sorunları söz konusu olabilir. Bu durumda, uzman bir pediatriste başvurmak önemlidir.

BEBEĞİN DİLİ BÜYÜK OLABİLİR

Dil hareketlerinin sürekli olarak ağızdan çıkması durumu, bazı genetik anormalliklerle de ilişkilendirilebilir. Makroglossia adı verilen durumda, bebeğin dili normalden daha büyük olabilir ve bu durum genellikle hormonal bozukluklarla ilişkilendirilir. Ayrıca, dilin normalden küçük görünmesi, yarık dudak, yarık damak veya diğer genetik anomalilerle ilişkili olabilir.

Uzmanlar, ebeveynlere bebeklerinin dil hareketlerini dikkatlice gözlemlemelerini ve herhangi bir endişe verici belirti fark ettiklerinde profesyonel yardım alarak çocuklarının sağlığını güvence altına almalarını öneriyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor: Yeni müjdeler yolda
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılay’a metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...
Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI
Avrupa’da Putin korkusu! Economist sordu: Amerika olmadan kendini savunabilir mi?
İmamoğlu’nun Silivri mitinginde skandallar silsilesi! CHP’li Engin Altay DEM’e zafer işaretiyle selam çaktı
Afrika sömürgecilere karşı ayaklandı Washington kaybetti! Washington Post yazdı: ABD Sahil’den siliniyor
CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi
Erken emeklilik reformu: Sigortası olmayan ev kadınları sosyal güvence imkanına kavuşacak! Bağ-Kur emeklilik prim şartı 9000’den 7200 güne düşecek
Marmara’da batan gemi hakkında son durum ne? Nene Hatun gemisi devrede! 11 dalgıçla arama
Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek
Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
İzmir’de üstü çizilen CHP’li Tunç Soyer, partisini bombaladı: Değişim sloganının altının boşaltılarak umutların sönümlendiğini görüyoruz
SON DAKİKA