’Türk Escobar’ Urfi Çetinkaya’nın çetesi kodese kondu! 20 milyar TL’lik mal varlıkları donduruldu

Uyuşturucu taciri Urfi Çetinkaya, tutuklandı. Ancak iddiaya göre iki oğlunun da başında olduğu çete tonlarca uyuşturucuyu Türkiye'ye taşıdı. Hatta bunun için kendi ailelerini kullandı.
Uyuşturucu taciri Urfi Çetinkaya, tutuklandı. Ancak iddiaya göre iki oğlunun da başında olduğu çete tonlarca uyuşturucuyu Türkiye'ye taşıdı. Hatta bunun için kendi ailelerini kullandı.
Emniyet, uluslararası takip başlattı ve 44 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin 20 milyar TL'lik mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Zanlıların, saat koleksiyonu bile yaptığı anlaşıldı.
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