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'Türk Escobar' Urfi Çetinkaya'nın çetesi kodese kondu! 20 milyar TL'lik mal varlıkları donduruldu

"Türk Escobar" olarak bilinen Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ele geçirilenler çok sayıda silah ile altın seti olduğu görüldü. Yaklaşık 20 milyar TL değerindeki mal varlığına tedbir konulduğu açıklandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Şubat 2024 Güncelleme 24 Şubat 2024, 07:01
’Türk Escobar’ Urfi Çetinkaya’nın çetesi kodese kondu! 20 milyar TL’lik mal varlıkları donduruldu

Uyuşturucu taciri Urfi Çetinkaya, tutuklandı. Ancak iddiaya göre iki oğlunun da başında olduğu çete tonlarca uyuşturucuyu Türkiye'ye taşıdı. Hatta bunun için kendi ailelerini kullandı.



Emniyet, uluslararası takip başlattı ve 44 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin 20 milyar TL'lik mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Zanlıların, saat koleksiyonu bile yaptığı anlaşıldı.

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