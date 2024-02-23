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Takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı! Sokak ortasında cinayet

Ankara'da Ahmet Nuri Özkeskin isimli şahıs takip ettiği husumetlisi Muhammet Doğan Turan'ı sokakta ortasında öldürdü. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 13:50 Güncelleme 23 Şubat 2024, 13:59
Takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı! Sokak ortasında cinayet

Ankara'da Polatlı ilçesinde Ahmet Nuri Özkeskin (25), takip ettiği husumetlisi Muhammet Doğan Turan'ı (32) sokakta ortasında vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Turan Caddesi'nde meydana geldi.

ÖNCE TAKİP SONRA KURŞUN!
Ahmet Nuri Özkeskin, daha önceden aralarında husumet bulunan Muhammet Doğan Turan'ı takip ederek tabancayla ateş açtı.

Kurşunlar, Muhammet Doğan T. ile cadde üzerindeki M.D. (8) ve Y.Ç.'ye (8) isabet etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammet Doğan Turan, hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan çocuklar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası kaçan ve suç aleti tabanca ile yakalanan Özkeskin de işlemleri sonrası tutuklandı.

Fotoğrafta: Muhammet Doğan TuranFotoğrafta: Muhammet Doğan Turan

OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; taraflar arasında yaşanan arbede sonrası ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların Muhammet Doğan Turan'a isabet etmesi ve çevredekilerin kaçışması yer aldı

Muhammed Doğan TuranMuhammed Doğan Turan

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