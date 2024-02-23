ÖNCE TAKİP SONRA KURŞUN! Ahmet Nuri Özkeskin, daha önceden aralarında husumet bulunan Muhammet Doğan Turan'ı takip ederek tabancayla ateş açtı.

Ankara 'da Polatlı ilçesinde Ahmet Nuri Özkeskin (25), takip ettiği husumetlisi Muhammet Doğan Turan'ı (32) sokakta ortasında vurarak öldürdü.

Kurşunlar, Muhammet Doğan T. ile cadde üzerindeki M.D. (8) ve Y.Ç.'ye (8) isabet etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammet Doğan Turan, hastanede hayatını kaybetti.