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Alper Sancaktar'ın Meksikalı eşi, 2 çocuğunu alıp sırra kadem bastı! Talihsiz adam isyan etti: "Çocuklarımı getir"

Alper Sancaktar’ın Meksikalı eşi Gallegos, iki çocuğuyla birlikte Türkiye’den kaçtı. Hayatının en zor günlerini geçirdiğini belirten baba isyan etti: Gittikleri yer Amerika sınırındaki Chihuahua kenti. Uyuşturucu kartellerinin olduğu bir bölge. Çok endişeliyim...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Şubat 2024 Güncelleme 23 Şubat 2024, 06:58
Alper Sancaktar’ın Meksikalı eşi, 2 çocuğunu alıp sırra kadem bastı! Talihsiz adam isyan etti: Çocuklarımı getir

Turizm firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Alper Sancaktar, 2009'da bir süre Meksika'da kaldı. Burada karavan üretim işinde çalışan Sancaktar, o yıl Meksika uyruklu Yeni Antonia Rodriguez Gallegos ile tanıştı. 2013 yılında ilk çocukları Larissa (11) dünyaya geldi. Çift 2015'te Kuşadası'nda evlenip buraya yerleşti.

Çiftin şu an 5 yaşında olan Kuzey adını verdikleri bir çocukları daha oldu. Gallegos, eşi Sancaktar'a çocuklarıyla birlikte Meksika'ya tatile gitmek istediğini söyledi. Alper Sancaktar, eşine 8-30 Ocak tarihleri için gidiş-dönüş uçak bileti aldı. Ancak Gallegos, geri dönmedi.

HİÇ AYRI KALMADIM
Sancaktar'ı arayan Gallegos, artık dönmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine Sancaktar, avukatı Hasan Emrehan Çetin aracılığıyla çocukların iadesi için konuyu yargıya taşıdı.

Alper Sancaktar, "Çocuklarım hem Türk hem Meksika vatandaşı. Gayet düzgün, mutlu bir evliliğimiz vardı. Eşimi sevmeseydim ve güvenmeseydim 2 çocuğumla Meksika'ya göndermezdim. Hiçbir şekilde seslerini duyamıyorum. Hayatımda çocuklarımdan 3 gün bile ayrı kalmadım. Onlar için gece gündüz çalışıyorum" dedi.

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