Alper Sancaktar'ın Meksikalı eşi, 2 çocuğunu alıp sırra kadem bastı! Talihsiz adam isyan etti: "Çocuklarımı getir"

Turizm firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Alper Sancaktar, 2009'da bir süre Meksika'da kaldı. Burada karavan üretim işinde çalışan Sancaktar, o yıl Meksika uyruklu Yeni Antonia Rodriguez Gallegos ile tanıştı. 2013 yılında ilk çocukları Larissa (11) dünyaya geldi. Çift 2015'te Kuşadası'nda evlenip buraya yerleşti.

Çiftin şu an 5 yaşında olan Kuzey adını verdikleri bir çocukları daha oldu. Gallegos, eşi Sancaktar'a çocuklarıyla birlikte Meksika'ya tatile gitmek istediğini söyledi. Alper Sancaktar, eşine 8-30 Ocak tarihleri için gidiş-dönüş uçak bileti aldı. Ancak Gallegos, geri dönmedi.