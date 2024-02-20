Gaziosmanpaşa'da kan donduran cinayet! Üvey annesini öldürdü koşarak uzaklaştı: "Ağabeyim vurdu"

Uyuşturucu madde kullandığı için babası ve üvey annesi tarafından evde istenmediği iddia edilen Özkan Y. (24), üvey annesini sokak ortasında silahla başından vurarak öldürdü. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 11.50 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullanan 24 yaşındaki Özkan Y., üvey annesi Dilek Y. ve babasından uyuşturucu madde almak için para istiyor ve verilmediği zaman da tehdit ediyordu. Yaşananların ardından evde istenmeyen Özkan Y., sokakta yürüyen üvey annesi Dilek Y.(38) ve kız kardeşini bir süre takip etti.