Erzincan İliç’teki altın madeninde göçük! Kanadalı şirkete 500 milyon dolarlık ceza gündemde...

Şirket, bu değer kaybını maden lisansının iptali öncesi yaşadı ve bu yeni karar sonrası gözler yine uluslararası borsada olacak. Maden sahasındaki arama ve hafriyat taşıma çalışmalarından şirkete en az 500 milyon dolarlık bir fatura çıkarabileceği hesap ediliyor. Adli ve idari cezalar da sırada bekliyor. Kanadalı yatırım bankası RBC Capital, SSR Mining üzerindeki finansal baskının arttığını açıkladı. Banka, madencilik şirketinin operasyonlarının tehlike altında olduğu öngörüsünü paylaştı. Bu tahmin geçen hafta yapıldı ve bu hafta için daha ağır bir tablo bekleniyor.

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