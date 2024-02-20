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Erzincan İliç’teki altın madeninde göçük! Kanadalı şirkete 500 milyon dolarlık ceza gündemde...

Erzincan İliç’teki altın madeninde meydana gelen göçükte 35 milyon metreküp toprağın kaldırılması işlemi kontrollü olarak sürüyor. Kanadalı şirkete 500 milyon dolarlık ceza gündemde...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Erzincan İliç’teki altın madeninde göçük! Kanadalı şirkete 500 milyon dolarlık ceza gündemde...

Erzincan İliç'teki maden faciasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 7. Günde de devam etti.

Maden faciasının ardından, sahayı işleten Kanada merkezli SSR Mining'in hisseleri ciddi değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde eridi.

Şirket, bu değer kaybını maden lisansının iptali öncesi yaşadı ve bu yeni karar sonrası gözler yine uluslararası borsada olacak. Maden sahasındaki arama ve hafriyat taşıma çalışmalarından şirkete en az 500 milyon dolarlık bir fatura çıkarabileceği hesap ediliyor. Adli ve idari cezalar da sırada bekliyor. Kanadalı yatırım bankası RBC Capital, SSR Mining üzerindeki finansal baskının arttığını açıkladı. Banka, madencilik şirketinin operasyonlarının tehlike altında olduğu öngörüsünü paylaştı. Bu tahmin geçen hafta yapıldı ve bu hafta için daha ağır bir tablo bekleniyor.

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