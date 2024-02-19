Yeni yargı paketi TBMM’ye sunuldu: Çok sayıda sosyal medya fenomeninin şirketlerine TMSF tarafından 5 yıl süreyle kayyum tayin edilecek





2.7 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen olmayınca 2 milyon 727 bin lira devretti. 5 bilenler 17 bin 885'er, 4+1 bilenler bin 104'er, 4 bilenler 103'er, 3+1 bilenler 62'şer, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 25'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 12'şer lira alacak.

AYAKKABI SATIYOR

2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için çalışmalarını sürdüren eski Başkan Donald Trump, spor ayakkabı ve parfüm satacağını açıkladı. Tramp, "Dünyanın en harika spor ayakkabısı" sloganıyla 399 dolar fiyat etiketine sahip yeni ürününü tanıttı. Düzenlenen lansmanda Trump, bir ayakkabı çıkarma fikrini 10 yıldan uzun süredir düşündüğünü açıkladı. Trump, üzerinde ABD bayrağı bulu-nan, altın renkli ayakka-bıların yanı sıra 99 dolara da parfüm de satacağını vurguladı.

BABAM BENİM SEN ÇOK YAŞA

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konmasının ardından, tedavi sürecine geçildi. Üzücü haberi alan Prens Harry, ABD'den Londra'ya geldi. Ama eşi Meghan kendisine eşlik etmedi. Babasıyla yaklaşık 1 saat görüşen Harry, "Ailemi çok seviyorum. Uçağa atlayıp babamın yanına gidebildiğim ve onunla zaman geçirebildiğim için çok mutluyum" dedi. "Her türlü hastalık veya rahatsızlık aileleri bir araya getirir" sözlerini kaydetti.



TARAFINI SEÇEMEDİ

Cumhur İttifakı, adaylarını tamamladı. Muhalefette büyük tıkanıklıklar yaşandı. CHP ile DEM Parti işbirliği için hala nabız yoklarken, asıl bombayı Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu patlattı. Ankara'da CHP'nin adayı Yavaş'ı, Mardin'de AK Parti'nin adayını, Düzce'de Deva, Tokat'ta İP, Ordu'da da DP'yi destekleyeceklerini açıkladı. Davutoğlu, "İktidar-muhalefet demeden tüm partilerle konuşmaya hazırız" ifadesini kullandı.

361 MİLYON DOLARLIK DENEME!

ABD San Francisco'da yaşayan Stefan Thomas, 13 yıl önce 7002 tane Bitcoin satın aldı. Ancak daha sonra dijital cüzdanının şifresinin yazılı olduğu kağıt parçasını kaybetmesi nedeniyle 361 milyon dolar değerindeki hesabına erişimini sağlayamadı.

Yıllar boyunca süren aralıksız çabalara rağmen Thomas, 10 şifre denemesinden 8'ini boşa çıkardı. Talihsiz milyonerin sadece 2 deneme hakkı kaldığı ortaya çıktı. Thomas, "Şifremi kaybettiğim için kendimi tam bir aptal gibi hissediyorum" ifadesini kullandı. Thomas gibi binlerce yatırımcının, 150 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in bulunduğu hesapların şifrelerini unuttuğu tahmin ediliyor.

KÖTÜLÜK HARE'KEDİ'

İstanbul Maltepe'de siteye giren kedi, bir şahıs tarafından dakikalarca tekmelendi. Bölgede 20 kedi de kayıp...



HAYAT DERSİ

Karamanlı Ayşe Uzunoğlu (27). doğuştan serebral palsi hastasıydı. Hep yardıma muhtaçtı. Annesi okuması için onu sırtında okula taşıdı. Genç kız, bu fedakarlığı karşılıksız bırakmadı. Azmi sayesinde üniversiteyi bitirip diplomasını aldı. Edebiyat öğretmeni olarak atandı.