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Yeni yargı paketi TBMM'ye sunuldu: Çok sayıda sosyal medya fenomeninin şirketlerine TMSF tarafından 5 yıl süreyle kayyum tayin edilecek

Başta Dilan Polat ve Engin Polat olmak üzere birçok sosyal medya fenomeninin şirketlerine TMSF tarafından 5 yıl süreyle kayyum tayin edilecek. İşte sizler için derlediğimiz 19 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Şubat 2024 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:02
Yeni yargı paketi TBMM’ye sunuldu: Çok sayıda sosyal medya fenomeninin şirketlerine TMSF tarafından 5 yıl süreyle kayyum tayin edilecek

Yeni yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Başta kara para aklamadan tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği ve satışına ilişkin düzenlemeler de netleşti.

TMSF tarafından bu şirketlere 5 yıl süre ile kayyum atanacak. İşletmeler, TMSF tarafından satışa çıkarılabilecek. Öte yandan elde edilen gelirden varsa önceden kalan borçlar ödenecek. Kalan para ise kamu bankalarına aktarılacak.

Ayrıca yeni yargı paketi, sosyal medyadan yapılan hakaret suçlarında da bir değişikliği kapsıyor. Buna göre, hakaret dosyalarında uzlaşma şartı aranmayacak.

GEZERAVCI'YA SAĞLIK ANALİZİ
Ankara Üniversitesi'nde, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan alınan ve bundan sonra gidecek astronotlardan alınacak kan, tükürük ve idrar örnekleri üzerine analiz yapılacağı açıklandı.

Böylelikle uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkilerin ortaya çıkarılacağı hatırlatıldı. Projenin başlangıcında NASA ile iletişim kurduklarını açıklayan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalından Doç. Dr. Evren Özçınar, projede görevli araştırıcıların NASA akreditasyonundan geçtiğini anlattı.

Uzaya gidip gelen astronotların fizyolojilerinde değişiklikler olabileceği üzerinde durulduğunu vurgulayan Özçınar, araştırma sonuçlarının astronot hastalıklarının tedavisi ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını vurguladı. BURCU ŞEN

İKİZİ DE HAYVANSEVER
1970'li yılların ünlü ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler, Kadıköy Moda sokaklarında 150 kediye bakıyor. Fecri Ebcioğlu tarafından keşfedilen ve "Param Yok Pulum Yok" şarkısı dillerden düşmeyen ikizler, müzik kariyerlerinin ardından sakin bir yaşam sürdürüyor. Zuhal Kandemir, "Emekli maaşlarımız kedilerin bakımına gidiyor" ifadelerini kullandı.



ÇOK ACI KAYIP
Antalya Serik Belediyespor'un Ankara Demirspor'dan transfer ettiği stoper oyuncusu Mümin Talip Pazarlı, 3 hafta önce rahatsızlandı. Serik'teki özel hastaneye götürülen Pazarlı'nın kan kanseri olduğu anlaşıldı. İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan Pazarlı, kurtarılamadı. Futbolcunun ölümü, futbol camiasını yıktı.



SÜRÜSÜNE BEREKET
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden mezun olan Oğuzhan Gökköz, Uşak'ta bir büyükbaş hayvan çiftliğinde görev yaptı. Hayvanların üretimi, beslenmesi, hastalıkları ve genetik özellikleri hakkında aldığı teknik eğitimi çalışma hayatında pratiğe dönüştüren Gökköz, kendi işini kurmak için 2022'de 100 bin lira hibe desteği ile 50 koyunla işe başladı. Kısa sürede 120 koyuna ulaşan genç, adak ve kurbanlık satışı yaparak geçimini sağlıyor.

İŞÇİLER HALA TOPRAK 'ALTIN'DA
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İliç'te 9 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağını işleten Anagold şirketinin "Türkiye Genel Müdürü" C.D. de gözaltına alındı. Ancak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 8 kişiden, şirketin Türkiye Genel Müdür yardımcısı J.R.G.'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı. Maden sahasında incelemelerde bulunan iş güvenliği uzmanı, çevre, jeoloji, inşaat ve ziraat mühendislerinin bulunduğu heyetin hazırladığı bilirkişi ön raporunda, aralarında "yığındaki çatlaklar için vaktinde önlem almayan" proses oksit müdürünün de bulunduğu 5 kişi asli kusurlu çıkmıştı.


53 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 53 milyon 655 bin lira devretti. 5 bilenler 174 bin 767'şer, 4 bilenler 2 bin 353'er, 3 bilenler 112'şer, 2 bilenler 11'er lira alacak.



2.7 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen olmayınca 2 milyon 727 bin lira devretti. 5 bilenler 17 bin 885'er, 4+1 bilenler bin 104'er, 4 bilenler 103'er, 3+1 bilenler 62'şer, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 25'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 12'şer lira alacak.

AYAKKABI SATIYOR
2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için çalışmalarını sürdüren eski Başkan Donald Trump, spor ayakkabı ve parfüm satacağını açıkladı. Tramp, "Dünyanın en harika spor ayakkabısı" sloganıyla 399 dolar fiyat etiketine sahip yeni ürününü tanıttı. Düzenlenen lansmanda Trump, bir ayakkabı çıkarma fikrini 10 yıldan uzun süredir düşündüğünü açıkladı. Trump, üzerinde ABD bayrağı bulu-nan, altın renkli ayakka-bıların yanı sıra 99 dolara da parfüm de satacağını vurguladı.

BABAM BENİM SEN ÇOK YAŞA
İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konmasının ardından, tedavi sürecine geçildi. Üzücü haberi alan Prens Harry, ABD'den Londra'ya geldi. Ama eşi Meghan kendisine eşlik etmedi. Babasıyla yaklaşık 1 saat görüşen Harry, "Ailemi çok seviyorum. Uçağa atlayıp babamın yanına gidebildiğim ve onunla zaman geçirebildiğim için çok mutluyum" dedi. "Her türlü hastalık veya rahatsızlık aileleri bir araya getirir" sözlerini kaydetti.

TARAFINI SEÇEMEDİ
Cumhur İttifakı, adaylarını tamamladı. Muhalefette büyük tıkanıklıklar yaşandı. CHP ile DEM Parti işbirliği için hala nabız yoklarken, asıl bombayı Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu patlattı. Ankara'da CHP'nin adayı Yavaş'ı, Mardin'de AK Parti'nin adayını, Düzce'de Deva, Tokat'ta İP, Ordu'da da DP'yi destekleyeceklerini açıkladı. Davutoğlu, "İktidar-muhalefet demeden tüm partilerle konuşmaya hazırız" ifadesini kullandı.

361 MİLYON DOLARLIK DENEME!
ABD San Francisco'da yaşayan Stefan Thomas, 13 yıl önce 7002 tane Bitcoin satın aldı. Ancak daha sonra dijital cüzdanının şifresinin yazılı olduğu kağıt parçasını kaybetmesi nedeniyle 361 milyon dolar değerindeki hesabına erişimini sağlayamadı.

Yıllar boyunca süren aralıksız çabalara rağmen Thomas, 10 şifre denemesinden 8'ini boşa çıkardı. Talihsiz milyonerin sadece 2 deneme hakkı kaldığı ortaya çıktı. Thomas, "Şifremi kaybettiğim için kendimi tam bir aptal gibi hissediyorum" ifadesini kullandı. Thomas gibi binlerce yatırımcının, 150 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in bulunduğu hesapların şifrelerini unuttuğu tahmin ediliyor.

KÖTÜLÜK HARE'KEDİ'
İstanbul Maltepe'de siteye giren kedi, bir şahıs tarafından dakikalarca tekmelendi. Bölgede 20 kedi de kayıp...

HAYAT DERSİ
Karamanlı Ayşe Uzunoğlu (27). doğuştan serebral palsi hastasıydı. Hep yardıma muhtaçtı. Annesi okuması için onu sırtında okula taşıdı. Genç kız, bu fedakarlığı karşılıksız bırakmadı. Azmi sayesinde üniversiteyi bitirip diplomasını aldı. Edebiyat öğretmeni olarak atandı.

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