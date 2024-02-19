Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili yeni gelişme: Eski personel Doğuşçan Yaylak facianın bağıra bağıra geldiğini gün yüzüne çıkardı!

SU YÜZEYİNE ÇIKABİLİRLER Kayıp mürettebatlar için özel eğitimli 19 dalgıç çalışmaya başladı. Cesetlerin su yüzeyine çıkma ihtimalinin arttığı anlaşıldı. Dipte yapılan arama faaliyetlerine ilişkin görüntüler de ilk kez yayınlandı.

Geminin kaptan köşkünün yer aldığı görüntülerde dalgıçların gemi enkazında ilerleyerek, tespit yapmaya çalışması yer aldı. Deniz polislerinin kullandığı 'Yandan taramalı- SONAR' cihazı ile su altında ses dalgalarıyla 2 boyutlu görüntü alındıktan sonra, tespit edilen bölgeye 'ROV-İnsansız Su Altı Görüntüleme Robotu' indirilerek akustik ses dalgalarıyla görüntüleme yapılıyor. Dalgıçlar da tespit edilen bölgeye dalış gerçekleştiriyor. Öte yandan 4 mürettebatın fırtına nedeniyle havalanıp tehlike oluşturan brandayı düzeltmeye çalıştıkları ve güverte kısmında oldukları düşünülüyor.



2 GÜN ÖNCE AYRILDIM

Kargo gemisinin eski personeli Doğuşçan Yaylak (24), "Gemiden ısrar etmelerine rağmen tehlikenin farkına varıp 2 gün önce ayrıldım. İşten ayrılmasaydım ben de hayatta olmayabilirdim. Geminin her yeri patlıyordu. Her hafta kaynak yapıyorduk. Aramızda 'bu gemi yakında batar' diyorduk" dedi.