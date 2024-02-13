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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu? Datça, Çanakkale... AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Muğla'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Akdeniz Datça merkez üssünde meydana gelen sallantı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine eklendi. Şimdi bölge sakinlerinin gündeminde depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Peki; 13 Şubat 2024 az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 07:49 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:53
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu? Datça, Çanakkale... AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Muğla ili Datça ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Saat 07:32'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken derinliği ise 10.11 km olarak açıklandı.

AFAD VERİLERİ İLE MUĞLA DEPREM BİLGİLERİ

Yer:Akdeniz - [181.78 km] Datça (Muğla)

Tarih:2024-02-13

Saat:07:32:01 TSİ

Enlem:35.05667 N

Boylam:27.50194 E

Derinlik:10.11 km

Büyüklük:3.9 (Ml)

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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