MUĞLA DEPREM SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu? Datça, Çanakkale... AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat 07:32'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken derinliği ise 10.11 km olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Muğla ili Datça ilçesinde bir deprem meydana geldi.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.