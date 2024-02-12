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Turizmin kalbi Antalya'da Rus ve Ukraynalılar gidince liralar yüzde 25 oranında azaldı!

Türkiye'de kiralardaki fahiş fiyat artış, yabancıların gözdesi olan Antalya'da zirveye çıkmıştı. Rus ve Ukraynalılar Antalya’yı terk etmeye başladı. Kiralar yüzde 25 oranında azaldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Şubat 2024 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:02
Turizmin kalbi Antalya’da Rus ve Ukraynalılar gidince liralar yüzde 25 oranında azaldı!

Türkiye'de kiralardaki fahiş fiyat artış, yabancıların gözdesi olan Antalya'da zirveye çıkmıştı.

Özellikle 2022'nin şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşının körüklediği dış göçle birlikte Antalya'da kiralık ev bulmak neredeyse imkansızdı. Memurlar yaşam şartlarının zorluğundan Antalya'dan tayinlerini daha küçük şehirlere aldırdı. Ev sahiplerinin bir kısmı da daha fazla kira geliri için şehir içindeki konutunu yabancıya kiraya verip, kendisi köy evine taşındı. 2020'de 94 bin olan yerleşik yabancı nüfus 2021'de 136 bin 946'ya, 2022'de ise 172 bin 487'ye çıktı.

10 MAHALLE YASAK
Hal böyle olunca konut ve kira fiyatlarındaki artışı durdurmak amacıyla 10 mahallenin yabancıların ikamet iznine kapatılması, diğer mahallelerde de ikamet izni bitenlerin sürelerinin uzatılmaması nedeniyle Ruslar, başka ülkelere göç etmeye başladı.

Kentteki yerleşik yabancı sayısı son 1 yılda 40 bin azaldı. Rus ve Ukraynalılar yavaş yavaş oturma izinleri bittiği için kendi ülkelerine geri dönerken, onlardan boşalan konutların kiraları da aşağıya düşmeye başladı. Bu gelişmenin ardından kentteki konut fiyatları ve kiralarda yüzde 15 ila 25 arasında düşüş yaşandı.

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