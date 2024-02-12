Turizmin kalbi Antalya’da Rus ve Ukraynalılar gidince liralar yüzde 25 oranında azaldı!

Özellikle 2022'nin şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşının körüklediği dış göçle birlikte Antalya'da kiralık ev bulmak neredeyse imkansızdı. Memurlar yaşam şartlarının zorluğundan Antalya'dan tayinlerini daha küçük şehirlere aldırdı. Ev sahiplerinin bir kısmı da daha fazla kira geliri için şehir içindeki konutunu yabancıya kiraya verip, kendisi köy evine taşındı. 2020'de 94 bin olan yerleşik yabancı nüfus 2021'de 136 bin 946'ya, 2022'de ise 172 bin 487'ye çıktı.