SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sarıyer’de kan donduran olay: Ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu

Son dakika haberi! Sarıyer’de çıplak halde ağaca kravatlarla bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 17:27 Güncelleme 12 Şubat 2024, 17:27
Sarıyer’de kan donduran olay: Ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu

Sarıyer'de çıplak halde ağaca kravatlarla bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı Kılıçpınar mevkiinde avlanmak için ormanda dolaşan bir gurup avcı iddiaya göre saat 15.00 sıralarında tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bağlı olduğu ağaçta ve çevresinde incelemelerde bulundu.



Üzerinde kıyafeti ve kimliği bulunmayan ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada hangi konular var?
CHP’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan BAE gidiyor! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
Trabzonspor- Hatayspor | CANLI
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum Pendik’te metro projesini açıkladı: 1 Nisan itibarıyla başlayacağız | Trafik çilesi bitecek
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yı kabul etti
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı! PKK’lı terörist Albashır için 3 bin yıla kadar hapis istendi
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Olayda kullanılan araç bulundu... 4 kişinin kimliği belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sözleri geceye damga vurdu: Sadece yüzde 1
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
SON DAKİKA