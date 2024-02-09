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AK Parti Antalya Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 belediye başkan adayları

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında gerçekleşecek olan il, ilçe, köy ve mahalle seçimleri, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu seçimlerde, belediye başkanları ve muhtarlar için aday belirleme süreci, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin stratejik tercihleriyle şekillenecek. Peki, AK Parti Antalya Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 17:03 Güncelleme 09 Şubat 2024, 17:04
AK Parti Antalya Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 belediye başkan adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, Antalya'nın seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor.

AK PARTİ ANTALYA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

KONYAALTI: Durali Kolpak

AKSU: Durmuş Kağan Şahin

DÖŞEMEALTI : Bekir Kıvrım

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir

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