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Sakarya'da bungalov evde yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da bungalov evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın evli ve 3 çocuk babası olan Erhan Çömlekçioğlu olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 09:46 Güncelleme 07 Şubat 2024, 09:48
Sakarya’da bungalov evde yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Erhan Çömlekçioğlu'nun (50) işletmeciliğini yaptığı Mahmudiye Mahallesi Hasanpaşa Caddesi'ndeki bungalovda yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

1 ÖLÜ
Ekiplerin bungalovda yaptığı kontrolde Erhan Çömlekçioğlu'nun cesedi bulundu.

Fotoğrafta: Erhan ÇömlekçioğluFotoğrafta: Erhan Çömlekçioğlu

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çömlekçioğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

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