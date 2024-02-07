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10 Şubat'ta A101'e giden kârlı çıkacak! Mezgitten salçaya çılgın indirime çok çok az kaldı!

A101, 8 Şubat Perşembe günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu ile alışverişseverlere cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta, geniş bir ürün gamı ile ön plana çıkan A101 kataloğu; küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere, gıda ve kozmetik ürünlerinden koltuk takımlarına ve beyaz eşyalara kadar çeşitli kategorilerde indirimli ürünler içeriyor. Bu fırsatların 10 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni katalog ile daha da artması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 09:30 Güncelleme 07 Şubat 2024, 09:30
10 Şubat’ta A101’e giden kârlı çıkacak! Mezgitten salçaya çılgın indirime çok çok az kaldı!

A101, 8 Şubat'ta müşterilerine özel bir indirim kampanyasıyla kapılarını aralıyor. A101'in 8 Şubat'ta başlayacak olan bu özel indirim kampanyası, 10 Şubat kataloğuyla da devam edecek. İşte A101'de haftanın tüm fırsatları!

A101'in 8 Şubat kataloğunda yer alan teknolojik ürünler arasında öne çıkanlar şu şekilde:

Onvo 50' Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led Tv: 10.999 TL
TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu: 2.599 TL
Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık: 249 TL
Piranha 9918 Akıllı Bileklik: 199 TL
HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv: 11.999 TL

Ev ihtiyaçlarına yönelik avantajlı fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında ise şu ürünler dikkat çekiyor:

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.899 TL
Homend 1261H Dustrider Şarjlı Dik Süpürge: 3.499 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi: 3.999 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 649 TL

Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinde cazip fiyatlar sunan A101 kataloğunda şu ürünler bulunuyor:

Aprilla AEP 7817 Epilatör: 349 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi: 329 TL
Aprilla Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi: 249 TL

Aprilla Saç Düzleştirici: 299 TL
Hometech Saç Şekillendirici Fırça: 439 TL

Evlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan beyaz eşyalar ve mutfak ürünlerindeki indirimler de göz kamaştırıyor:

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL
SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı: 18.499 TL
SEG BM 6001X Bulaşık Makinesi: 9.999 TL

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