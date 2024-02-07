Dilberi gören pavyona koştu cepleri yaktı | 248 bin TL’lik hesabı görenler neye uğradığını şaşırdı!

3 ya da 4 kişilik gruplar ile alkol ve mezelerin tüketildiği bir pavyon fiyatları büyük şehirlerde 20 bin liralık hesaplara yol açtı. İzmir'in Konak İlçesi'ndeki bir pavyonda gelen 284 bin liralık hesap, görenleri hayrete düşürdü. 284 bin lira tutarındaki hesaba, indirim uygulanarak 240 bin liraya kadar düşürüldüğü belirtilirken, ayrıca adisyona 450 TL de ikram uygulandığı kaydedildi.

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