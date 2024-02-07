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"Dilber"i gören pavyona koştu cepleri yaktı | 248 bin TL’lik hesabı görenler neye uğradığını şaşırdı!

Özel bir televizyon kanalındaki diziye aldanıp pavyona gidenler, fena halde dolandırıldı. 248 bin TL’lik hesabı görenler neye uğradığını şaşırdı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
Dilberi gören pavyona koştu cepleri yaktı | 248 bin TL’lik hesabı görenler neye uğradığını şaşırdı!

Son günlerde gündemden düşmeyen ancak görüntüleri ile büyük tepki çeken bir dizi, eleştirilerin odağı haline geldi.

"Dilber" karakteri üzerinden pavyon kültürünün göz önüne taşınması tartışmaya yol açtı. Bu durum cepleri de yaktı! Dilber'e aldanıp pavyona gidenlere akıllara durgunluk veren hesaplar çıkarıldı.

3 ya da 4 kişilik gruplar ile alkol ve mezelerin tüketildiği bir pavyon fiyatları büyük şehirlerde 20 bin liralık hesaplara yol açtı. İzmir'in Konak İlçesi'ndeki bir pavyonda gelen 284 bin liralık hesap, görenleri hayrete düşürdü. 284 bin lira tutarındaki hesaba, indirim uygulanarak 240 bin liraya kadar düşürüldüğü belirtilirken, ayrıca adisyona 450 TL de ikram uygulandığı kaydedildi.

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