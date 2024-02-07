Çöp evi boşaltıldı sinir krizi geçirdi!

Engelli kızına çeyiz için o eşyaları aldığını öne süren M. A. "Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz, atmayın. Örgü iplerimi de atmışlar" diye bağırdı.

Ekiplerin yaşlı kadın ve kızını sakinleştirmesinin ardından evden 1 kamyon çöp çıkarıldı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlendiği ev daha sonra ilaçlanıp tekrar sahibine teslim edildi.