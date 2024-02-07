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Çöp evi boşaltıldı sinir krizi geçirdi!

Bursa’da bir müstakil evden yükselen kötü kokular nedeniyle komşular ev sahibini şikayet etti. Ekipler savcılık kararı ile eve girerek kamyon dolusu çöp çıktı. Evden çöplerin çıkarılması esnasında ev sahibi yaşlı kadın sinir krizi geçirerek polislere saldırmak istedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 16:52 Güncelleme 07 Şubat 2024, 16:52
Çöp evi boşaltıldı sinir krizi geçirdi!

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi 12. Fırın Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evden kötü kokular çıkması üzerine ekipler harekete geçti.

Savcılık kararı ile girilen evde Osmangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler çuval çuval çöp topladı.

POLİSE SALDIRDI
Evde engelli kızı ve hasta eşi ile birlikte yaşayan yaşlı kadın eşyalarının toplanması üzerine sinir krizi geçirdi.

Kendisine ilaç alınmasını ve hastaneye götürülmesini reddeden ev sahibi M. A. polislere zor anlar yaşattı. Annesinin sinir krizi geçirmesi üzerine engelli kızı ise annesini sakinleştirmek isteyen bayan polise saldırdı.

"KIZIMIN ÇEYİZLERİNİ ATIYORSUNUZ"
Kapının önüne yanaşan kamyona camdan topladıkları çöpleri atan ekiplere bağırarak sitem eden ev sahibi M. A., kamyon kasasındaki eşyalarını görünce çığlık attı.

Engelli kızına çeyiz için o eşyaları aldığını öne süren M. A. "Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz, atmayın. Örgü iplerimi de atmışlar" diye bağırdı.

Ekiplerin yaşlı kadın ve kızını sakinleştirmesinin ardından evden 1 kamyon çöp çıkarıldı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlendiği ev daha sonra ilaçlanıp tekrar sahibine teslim edildi.

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