Asrın felaketinde evleri yıkıldı konteyner kentte üniversite kazandı! İşte Kemal Yener’in hikayesi...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Gaziantep Nurdağı'ydı. Felakette Yener ailesinin evi de yıkıldı. Devlet tarafından konteyner kente yerleştirilen aileden Kemal Yener (19), üniversiteye hazırlandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Gaziantep Nurdağı'ydı. Felakette Yener ailesinin evi de yıkıldı. Devlet tarafından konteyner kente yerleştirilen aileden Kemal Yener (19), üniversiteye hazırlandı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek okulunu kazandı. Anestezi bölümünde okuyan Yener, "Üniversiteye hazırlandığım gün amcamı depremde kaybettik. Tüm vatandaşlarımız gibi biz de burada yaşamaya başladık. Gece gündüz ders çalıştım. Amacıma ulaştım. Bizleri o acı depremden sonra yalnız bırakmayan devletimize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.