Artvin’de şiddetli yağışlar! Dağda çığ düştü şehir merkezini sel vurdu... Yol açmaya giden ekipten acı haber

BORÇKA VE MURGUL'DA SEL VE SU BASKINLARI Kenti olumsuz etkileyen yağışlar sonrasında Borçka ve Murgul ilçelerinde su baskınları, taşkın ve heyelanlar yaşandı. Taşan dereler evlerin arasından sokaklara indi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri kara yollarını ulaşıma kapattı.

Artvin ve ilçelerinde yağışlar aralıksız devam ediyor. Kentin bazı ilçelerinde de kar yağışı etkisini gösterdi.





ARDANUÇ VE ŞAVŞAT'TA KAR

Öte yandan kentin Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. İlk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayıldı.







ÇIĞ DÜŞTÜ! OPERATÖRDEN ACI HABER

Şavşat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla Karaköy'ün yolu ulaşıma kapandı. Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile çalışma başlattı.



Gökhan Yılmaz

Bu sırada 35 yaşındaki operatör Gökhan Yılmaz'ın kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Diğer personelin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri yönlendirildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.