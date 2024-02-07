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Artvin'de şiddetli yağışlar! Dağda çığ düştü şehir merkezini sel vurdu... Yol açmaya giden ekipten acı haber

Artvin'de etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Borçka ve Murgul ilçelerinde su baskınları, taşkın ve heyelanlar yaşandı. Şavşat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla Karaköy'ün yolu ulaşıma kapandı. Yolu açmaya giden ekiplerin üzerine çığ düştü. İş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 08:25 Güncelleme 07 Şubat 2024, 08:47
Artvin’de şiddetli yağışlar! Dağda çığ düştü şehir merkezini sel vurdu... Yol açmaya giden ekipten acı haber

Artvin ve ilçelerinde yağışlar aralıksız devam ediyor. Kentin bazı ilçelerinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Artvin'de sel felaketi



BORÇKA VE MURGUL'DA SEL VE SU BASKINLARI
Kenti olumsuz etkileyen yağışlar sonrasında Borçka ve Murgul ilçelerinde su baskınları, taşkın ve heyelanlar yaşandı. Taşan dereler evlerin arasından sokaklara indi.



Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri kara yollarını ulaşıma kapattı.



CAMİDE MAHSUR KALDILAR
Borçka'da etrafı suyla dolan camide mahsur kalan cemaat iş makinesi ile kurtarıldı.



ARDANUÇ VE ŞAVŞAT'TA KAR
Öte yandan kentin Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. İlk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayıldı.



ÇIĞ DÜŞTÜ! OPERATÖRDEN ACI HABER
Şavşat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla Karaköy'ün yolu ulaşıma kapandı. Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile çalışma başlattı.

Gökhan YılmazGökhan Yılmaz

Bu sırada 35 yaşındaki operatör Gökhan Yılmaz'ın kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Diğer personelin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri yönlendirildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındığı Şavşat Devlet Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


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Artvin’de şiddetli yağışlar! Dağda çığ düştü şehir merkezini sel vurdu... Yol açmaya giden ekipten acı haber
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