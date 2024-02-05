;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bayrampaşa'da motosikletlilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü | O anlar kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da, motosiklet sürücüleri arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada, 17 yaşındaki Y.Y. bıçakla Muhammet Oral (23)'ı öldürdü. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 09:07 Güncelleme 05 Şubat 2024, 09:40
Bayrampaşa’da motosikletlilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü | O anlar kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da, karşılıklı gelen motosiklet sürücüleri arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Olay, 3 Şubat Cumartesi günü Muratpaşa Mahallesi'nde saat 23.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halindeki Muhammet Oral (23) ve arkadaşı S.A.(26) karşı yönden gelen başka motosikletli iki kişiyle tartıştı.

Kavga anı kameradaKavga anı kamerada

BIÇAKLA SALDIRDI
Tartışma bir süre sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki Y.Y. yanında getirdiği bıçak ile Oral'a saldırdı.

Oral aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığılırken, Y.Y. ile beraberinde kavgaya karışan arkadaşları R.U.(19) ile K.A.(16) motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan Oral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Muhammet Oral'ı öldürdüğü tespit edilen Y.Y.(17) ve darbeden R.U.(19) ile K.A.(16)'nın emniyette işlemleri sürüyor.

Muhammet OralMuhammet Oral

Y.Y.'nin olayda kullandığı motosikletin saklanmasında yardımcı olduğu belirlenen L.K.(45) ve Ö.D.(15), de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi
Milyonların merakla beklediği gelişme: Emekliye fark zamanı! Yeni aylıklar ne oldu? Yapılacak ödeme nasıl hesaplanacak?
Deprem mağdurlarının eli ayağı
Erken Emeklilikte prim detayı! 18 yaş öncesi sigorta avantaj sağlar mı?
ABD’de kaos! Texas Valisi Greg Abbott’tan 14 Cumhuriyetçi vali ile Biden’a karşı gövde gösterisi
İşte Aslan’ın yeni sol beki! İngiltere’den geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber ekranlarında merak edilen soruları cevapladı
Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı! Deprem konutlarını teslim etti: 11 il ayağa kalkana kadar dinlenmek yok
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Saçlar orijinal mi?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Çekmeköy’e metro müjdesi! Gençlere 10 bin TL burs
Ertuğrul Doğan’dan kritik açıklamalar: Bu sistem değişecek
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Güldür Güldür’ün ’Gazi’ skecine tepki: Soytarılar
Kartal kılıç kuşandı! Beşiktaş derbide kazandı
6 Şubat depremlerinin dehşete düşüren boyutu kamerada! Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye... 11 ilde 57.015 sarsıntı
Londra Brüksel hattında ‘Brexit’ hesaplaşması: Öfkeli çiftçiler Avrupa Birliği’ni felç etti! Olaf Scholz ve Emmanuel Macron varoluşsal krizde
SON DAKİKA