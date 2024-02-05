Bayrampaşa’da motosikletlilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü | O anlar kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da, karşılıklı gelen motosiklet sürücüleri arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
Olay, 3 Şubat Cumartesi günü Muratpaşa Mahallesi'nde saat 23.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halindeki Muhammet Oral (23) ve arkadaşı S.A.(26) karşı yönden gelen başka motosikletli iki kişiyle tartıştı.
Kavga anı kamerada
BIÇAKLA SALDIRDI
Tartışma bir süre sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki Y.Y. yanında getirdiği bıçak ile Oral'a saldırdı.
Oral aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığılırken, Y.Y. ile beraberinde kavgaya karışan arkadaşları R.U.(19) ile K.A.(16) motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.