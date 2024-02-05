Bayrampaşa’da motosikletlilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü | O anlar kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da, karşılıklı gelen motosiklet sürücüleri arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Olay, 3 Şubat Cumartesi günü Muratpaşa Mahallesi'nde saat 23.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halindeki Muhammet Oral (23) ve arkadaşı S.A.(26) karşı yönden gelen başka motosikletli iki kişiyle tartıştı.