Taksici katili Delil Aysal "Spontane oldu" dedi! Kurbanın ise depremzede dostu olduğu öğrenildi

Taksici Oğuz Erge, "üşümesin" diye bir genci aracına aldı. Abi gibi yaklaştı. Muhabbet etmeye çalıştı. Ama o vicdansız, sırtından 3 kurşun sıktı. Erge, kurtarılamadı.





Cani ise 19 yaşındaki Delil Aysal çıktı. "Neden yaptın" sorusunu "Öylesine" diye yanıtladı. Talihsiz Erge'yi ise dostları anlattı: Depremzedeleri aylarca ücretsiz taşıdı.