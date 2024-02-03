Taksici katili Delil Aysal "Spontane oldu" dedi! Kurbanın ise depremzede dostu olduğu öğrenildi

Taksici Oğuz Erge, "üşümesin" diye bir genci aracına aldı. Abi gibi yaklaştı. Muhabbet etmeye çalıştı. Ama o vicdansız, sırtından 3 kurşun sıktı. Erge, kurtarılamadı.
Taksici Oğuz Erge, "üşümesin" diye bir genci aracına aldı. Abi gibi yaklaştı. Muhabbet etmeye çalıştı. Ama o vicdansız, sırtından 3 kurşun sıktı. Erge, kurtarılamadı.
Cani ise 19 yaşındaki Delil Aysal çıktı. "Neden yaptın" sorusunu "Öylesine" diye yanıtladı. Talihsiz Erge'yi ise dostları anlattı: Depremzedeleri aylarca ücretsiz taşıdı.
İYİLİĞİN GÖSTERGESİYDİ
Türkiye'nin konuştuğu taksici cinayeti, 31 Aralık saat 03.30 sıralarında İzmir Gaziemir'de yaşandı. Evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge (44), soğuk havada yolda kalmasın diye yüzünde medikal maske ve başında kapüşon olan Delil Aysal'ı (19) müşteri olarak aracına aldı. Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaptı. Yanındaki tabancayı çıkararak peş peşe 3 el kurşun sıktı. Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbetti.
"BABAN KAN KAYBINDAN ÖLECEK"
Kızını arayıp, "Senin baban kan kaybından ölecek. Ambulansı ara" dedi. Boş kovanları aldıktan sonra kaçtı. Yaralanan Erge, hastanede hayatını kaybetti. Polis, 110 saatlik görüntü incelemesinin ardından katili Buca'da yakaladı.
Gözaltına alınan katil, tutuklandı. Erge'nin meslektaşı Mustafa Demiral, beraber yaşadıkları duygulandıran anıları şöyle anlattı: İyi bir arkadaşımızdı. Kimseye zararı dokunmazdı. Deprem zamanında taksisinde çalıştığı kişiyle abi kardeş gibiydi. Onla samimi olduğu için mal sahibi karışmazdı. Depremzedelere ücretsiz hizmet verirdi.