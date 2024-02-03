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Balıkesir'de feci kaza: O anlar kamerada

Balıkesir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 13:09 Güncelleme 03 Şubat 2024, 14:11
Balıkesir’de feci kaza: O anlar kamerada

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

H.G. idaresindeki 10 AFB 224 plakalı otomobil, Ordu Caddesi'nde M.Y. yönetimindeki 10 JC 412 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, yolcu olarak bulunduğu 10 AFB 224 plakalı otomobilin içinde sıkışan Nalan Göngör'ün (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA ANI KAMERADA
İtfaiye tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılan Güngör'ün cesedi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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