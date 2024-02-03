Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

H.G. idaresindeki 10 AFB 224 plakalı otomobil, Ordu Caddesi'nde M.Y. yönetimindeki 10 JC 412 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, yolcu olarak bulunduğu 10 AFB 224 plakalı otomobilin içinde sıkışan Nalan Göngör'ün (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA ANI KAMERADA

İtfaiye tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılan Güngör'ün cesedi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.