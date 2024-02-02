Akbank Araba Çekiliş Kampanyası Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Akbank Araba Çekiliş Kampanyası Sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Audi A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Design S tronic 2023 Model kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Akbank Araba Çekiliş Kampanyası Sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Audi A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Design S tronic 2023 Model kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
AUDI A6 SEDAN 40 TDI QUATTRO 204 HP DESIGN S TRONIC 2023 MODEL KAZANAN ASİL TALİHLİ
AUDI A6 SEDAN 40 TDI QUATTRO 204 HP DESIGN S TRONIC 2023 MODEL KAZANAN YEDEK TALİHLİLER