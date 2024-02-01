Getir 100 iPhone Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Getir 100 iPhone Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 15 128 GB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Getir 100 iPhone Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 15 128 GB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
APPLE IPHONE 15 128 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER
APPLE IPHONE 15 128 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER
APPLE IPHONE 15 128 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER
APPLE IPHONE 15 128 GB KAZANAN YEDEK TALİHLİLER
APPLE IPHONE 15 128 GB KAZANAN YEDEK TALİHLİLER