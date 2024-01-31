Süryani Papaz Gabriel Akyüz, Mardin’i tanıtmak için 30 kitap yazdı!

1995 yılından beri hem Mardin'i hem Süryaniler'i tanıtan 30 kitap yazan Akyüz, bu süreçte Süryanice, Arapça ve Osmanlıca yazılmış 15 kitabı da Türkçe'ye çevirdi. Tarihi Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz , şunları söyledi: "Mardin'imizi dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Çünkü Mardin'imiz, inci bir hazine. Kimse tanımıyor.

Turizme kazandırmak için öyle bir çalışma yapalım dedik. Bugüne dek 30'a yakın eserim bulunmaktadır. Bunlar, hem Mardin'de hem de Türkiye'de ses getirmiş eserlerdir. Gelen misafirlere de takdim ediyoruz. Yazmaya devam ediyorum. Şimdi elimde 2 tane daha var. İnşallah en kısa zamanda onları da basıp, yayın hayatına kazandıracağım. Ay- Yıldız'ın gölgesi altında huzurla yaşadığım Mardin'i çok seviyorum. Elimden geldiğinde tanıtımına destek vereceğim..." (MEHMET NAYIFOĞLU)