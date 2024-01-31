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Plakasında bu olmayanlar yandı! Otomobil sahiplerine son dakika duyurusu yapıldı! 32 bin TL ceza ödeyeceksiniz

Araç plakalarıyla ilgili önemli bir dönüşüm başladı. 2024 yılının ilk gününden itibaren her yeni tescil edilen araç için geçerli olan yeni plaka standardı araçların trafiğe çıkış şartlarındaki en önemli değişiklik olarak karşımıza çıkıyor. Yeni düzenleme araç plakalarına entegre edilen bir sistemle birlikte geliyor. Bu sayede trafikteki araçların bilgilerine erişim daha hızlı ve etkili bir hale getiriliyor. Sistem, güvenlik, trafik düzeni ve araç takibi gibi birçok alanda önemli avantajlar sunarak trafik güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 08:30 Güncelleme 31 Ocak 2024, 08:30
Plakasında bu olmayanlar yandı! Otomobil sahiplerine son dakika duyurusu yapıldı! 32 bin TL ceza ödeyeceksiniz

Uygulanacak olan yeni plaka standartlarıyla, araçların trafiğe çıkış koşulları ve güvenliği baştan sona yeniden tanımlanıyor. Yeni yılda trafikte önemli bir değişiklikle karşı karşıyayız. Türkiye genelinde uygulanacak olan yeni plaka standartlarıyla, araçlarımızın trafiğe çıkış koşulları ve güvenliği baştan sona yeniden tanımlanıyor.

YENİ DÖNEM

2024 yılının ilk gününden itibaren her yeni tescil edilen araç için devreye giren yeni plaka standardı araç plakalarını akıllı bir hale getiriyor. Bu yeni düzenleme araç plakalarına entegre edilen bir sistemle birlikte geliyor.

Yeni karekodlu plakalar sadece bilgi erişimi ve güvenlik açısından değil, aynı zamanda plaka üretimi ve dağıtım sürecinde de yenilikler getiriyor.

Bu plakaların üretimi, noterler ve Şoförler Odaları tarafından yapılacak ve plakalarda belirli bir seri numarası ve 15x15 mm boyutlarında bir karekod yer alacak. Bu karekod, aracın üretim yeri ve tarihi gibi bilgilere kolayca ulaşılmasını sağlayacak.

Bunun yanı sıra, yeni düzenleme mevcut plakaları etkilemeyecek. Yani araç sahipleri mevcut plakalarını değiştirmek zorunda değiller; bu yenilik yalnızca yeni plakalar için geçerli olacak.

Öte yandan Avrupa Press Plaka (APP) olarak bilinen ve özellikle modifiye araç tutkunları arasında popüler olan büyük ve kalın harf karakterlerine sahip plakaların kullanımı 2017 yılından itibaren yasal olmayan bir uygulama haline geldi. Bu tip plakalar TÜVTÜRK muayenelerinden ağır kusurlu olarak geçemiyor.

PARA CEZASI KESİLİYOR

Plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi ve sahte plaka kullanımı ciddi para cezalarıyla karşı karşıya. Bu cezalar, plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi için 2.647 TL, sahte plaka kullanımı için ise 32.170 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, sahte ve modifiye edilmiş plakaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu adımlar, Türkiye'deki araç trafiğinin daha düzenli ve güvenli bir hale gelmesine katkı sağlayacak.

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