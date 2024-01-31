Plakasında bu olmayanlar yandı! Otomobil sahiplerine son dakika duyurusu yapıldı! 32 bin TL ceza ödeyeceksiniz

Bu plakaların üretimi, noterler ve Şoförler Odaları tarafından yapılacak ve plakalarda belirli bir seri numarası ve 15x15 mm boyutlarında bir karekod yer alacak. Bu karekod, aracın üretim yeri ve tarihi gibi bilgilere kolayca ulaşılmasını sağlayacak.

Bunun yanı sıra, yeni düzenleme mevcut plakaları etkilemeyecek. Yani araç sahipleri mevcut plakalarını değiştirmek zorunda değiller; bu yenilik yalnızca yeni plakalar için geçerli olacak.

Öte yandan Avrupa Press Plaka (APP) olarak bilinen ve özellikle modifiye araç tutkunları arasında popüler olan büyük ve kalın harf karakterlerine sahip plakaların kullanımı 2017 yılından itibaren yasal olmayan bir uygulama haline geldi. Bu tip plakalar TÜVTÜRK muayenelerinden ağır kusurlu olarak geçemiyor.

PARA CEZASI KESİLİYOR Plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi ve sahte plaka kullanımı ciddi para cezalarıyla karşı karşıya. Bu cezalar, plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi için 2.647 TL, sahte plaka kullanımı için ise 32.170 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, sahte ve modifiye edilmiş plakaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu adımlar, Türkiye'deki araç trafiğinin daha düzenli ve güvenli bir hale gelmesine katkı sağlayacak.