HAVA DURUMU | İstanbul için sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Soğuk havalar devam edecek mi?

EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 15°C

Çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı,

İÇ ANADOLU

Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu