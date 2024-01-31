HAVA DURUMU | İstanbul için sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Soğuk havalar devam edecek mi?

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MERSİN °C, 15°C
Çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı,
İÇ ANADOLU
Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
SİVAS °C, 4°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 9°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 6°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -14°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -18°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu