Avucunuzu dikkatle inceleyin! Eğer avuç içinde M ya da N harfi varsa...

Bir diğer önemli nokta ise M harfinin sadece aktif elde (çoğunlukla kullanılan el) bulunmasıdır. Bu durum kişinin hayatındaki başarıları kendi çabalarıyla elde ettiğini ve genellikle çalışkan, hırslı ve bağımsız bireyler olduğunu gösterir.