Van’da yaşayan 13 yaşındaki Nakşin kol ve bacak protezine kavuştu

Van 'da işçi Mustafa Özdemir ile Ayfer Özdemir 'in 5 çocuğundan en büyüğü olan Nakşin, fiziksel engelli olarak dünyaya geldi. Doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları yoktu.

Protez alması için kampanya düzenlendi. Hayırseverler, baba Mustafa Özdemir'in hesabına 1 milyon 534 bin TL yardımda bulundu. Bu para ile yurt dışından protez kol ve bacak temin edildi.

Ankara'da özel bir medikal firmasındaki uzman doktorlar, Nakşin'e protez kullanımına yönelik 1 ay eğitim verdi. Nakşin, sürecin tamamlanması ile yürüyerek okula gitme hayaline de kavuşacak. Çok mutlu olduğunu anlatan Nakşin, "Tek bir hayalim var. Sınıf arkadaşlarım ile oynamak... İnşallah önümüzdeki yıl protez kol ve bacaklarımla okuluma gideceğim" diye konuştu.