Gaziantep’te korkunç cinayet: Boşanma aşamasındaki eşi ile 2 kayınbiraderini öldürdü

142 MİLYON DEVRETTİ 6+JOKER bilen çıkmayınca 142 milyon 542 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi, 3 milyon 64'er bin lira kazandı. 4 bilenler 5 bin 973'er, 3 bilenler 383'er, 2 bilenler 35'er lira alacak.





BİR TALİHLİYE 875 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 875 bin lira kazandı. 9 bilenler 8 bin 215'er, 8 bilenler 601'er, 7 bilenler 123'er, 6 bilenler 21'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 16'şar lira alacak.



ACI SONUÇ!

Antalya'da Zeynel Boyacı (33) tarafından 13 Ağustos'ta öldürüldükten sonra boş araziye gömülen Zeynep Ece Aksay'ın (26), DNA test sonucu kesinleşti. Kuaförlük yapan Zeynep Ece, ablası İlkay Boyacı'yı görmeye gittiği evde eniştesi Zeynel Boyacı tarafından dövülerek öldürüldü. Cesedi ise Kundu bölgesinde bir tarlaya gömdü. Ancak Zeynep Ece'nin öldürüldüğü ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın 'Tatlı Sert' programında yaşanan itiraflar sonrasında geldi. Zeynel Boyacı, 20 Aralık 2023 tarihinde motokurye arkadaşı Ali Diken'i (32) öldürdüğünü söyledi. Diken, baldızını da öldürüp aynı araziye gömdüğünü itiraf etti. Cesette Adli Tıp Kurumu'nca DNA testi yapıldı. Cesedin Zeynep Ece Aksay'a ait olduğu kesinleşti.



BİZİM IŞIĞIMIZI SÖNDÜRDÜLER

Gaziantep'te Scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Yiğit'e çarparak ölümüne, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Osman S.'nin yargılanmasına devam edildi. Mehmet Şahin Yiğit, "Bizi karanlıkta yaşamaya mahkum ettiler. Ama sanık dışarıda serbest dolaşıyor" dedi.



DAĞDAN ÖLÜM!

Olay, önceki akşam saatlerinde Tunceli-Ovacık yolunda meydana geldi. Veysel Yetim'in kullandığı 23 BU 109 plakalı kamyonete dağdan kopan kaya parçası isabet etti. Aracın ön camından içeri giren kaya parçası, şoförün yanında bulunan Ali Ekber Soylu'nun yaralanmasına sebep oldu. Soylu, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

X'TEN KIYAK

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka ile yapılan fotoğraları sosyal medyada büyük ses getirdi. Dünyaca ünlü yıldızın yapay zeka ile yapılan müstehcen görselleri kısa sürede Twitter'da (X) yayıldı. Şarkıcının sahte fotoğrafları milyonlarca kez görüntülendi. Fotoğraflar kısa sürede platformdan kaldırıldı. X platformunda şarkıcı hakkındaki tüm aramalar engellendi.



BİR KAZA İKİ CAN

Eskişehir-Konya karayolu Çifteler İlçesi Sakaryabaşı mevkii yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. Ramazan Gürler idaresindeki 11 ABH 915 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, şarampole yuvarlandı. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ramazan Gürler (27) ile yolcu Pınar Çağla Tuna (17) hayatını kaybetti.



KALPTEN ACI

Bingöl İl Temsilcisi ve Kuzeyyüzü Dağcılık Kulübü Başkanı olan 44 yaşındaki 15 yıllık dağcı Ramazan Küçükhazar, evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Küçükhazar, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem bölgesinde aktif bir rol üstlenerek, 11 ilde yardım faaliyetlerine katılmıştı.

Aziz ÖNAL

KARADENİZ FIKRASI

CHP, Rize Çayeli İlçesi'ne bağlı Büyükköy Belde Belediye Başkan adayı olarak AK Partili Mevlüt Çağıran'ın ismini açıkladı. Rize CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın paylaştığı listede adını gören Çağıran önce çok şaşırdı. Ardından "AK Partiliyim" diyerek listeden ismini kaldırttı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve AK Parti üyesi olduğunu belirten Çağıran, CHP ile herhangi bir bağının bulunmadığını vurguladı.

HESAP HATASI

Kim Milyoner Olmak İster'e İÜ İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi Sena Erol katıldı. Erol, "Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?" sorusuyla karşılaştı. Bir süre düşündükten sonra C şıkkında karar kıldı. Ardından cevabını değiştirmek istese de geç kaldı. 3. soruda elenip yarışmadan 5 bin lira ile ayrıldı.

HİNDİSTAN'DAN ANTEP'E

İstanbul'da taksicilik yapan Mustafa İyigün, taksisine müşteri olarak binen Hindistanlı Meenakshı Patel ile tanıştı. İkili ilk görüşte birbirine aşık oldu. Evlenmeye karar verdi. İlk düğün Hindistan'da yapıldı. Çiçeği burnunda çift Gaziantep'te kıyılan nikahla dünya evine girdi. Hintli gelin "Eşimi çok seviyorum. Türkçe öğrenmeye başladım, Hindistan ve Türkiye'de yaşamaya devam edeceğiz" dedi.