Dr. Hale Kabacaoğlu bitkisel hayata giren kızını ölümden döndürdü

Bursa'da Dr. Ahmet Köse ile Dr. Hale Kabacaoğlu'nun tek çocukları olan Neslihan Köse, 2001'de üniversite okumak için Eskişehir'e gitti. Yılbaşı tatili için eve geldi. Ancak karbonmonoksitten zehirlendi. Komaya girdi. Eşinden boşanıp mesleğine ara veren Hale Kabacaoğlu, bitkisel hayattaki çocuğuna, Mozart'ın parçalarını dinletip, kitap okudu. Neslihan'ın, geceleri uyurken düşmemesi için de kelepçeyle elini eline bağladı.

OKUMA YAZMA ÖĞRETTİ

Neslihan aylar sonra, hafızası silinmiş olarak gözlerini açtı, taburcu edildi. Kabacaoğlu, 19 yaşındaki kızını yeni doğan bir bebek gibi 3 sene altını bezledi, ardından da yemek yeme ve tuvaletini giderme gibi temel eğitimler verdi. Sağlığına kavuşması için Brezilya, Avusturya, Güney Kore'ye götürdü. Verdiği eğitim ve yaptığı tekrarlarla, Neslihan'a okuma ve yazmayı hatırlattı. Ve Neslihan tam 22 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Unutmadığı şarkıları söylemeye başladı. Şunları anlattı: Hayata yeniden başladım. İkinci bir Neslihan yetiştiriyoruz çünkü. Bu Neslihan güzel, şirin, tatlı. Tatlı bela. Hayattaki vazgeçilmezim annem. Tek hayalim ise Tarkan'la şarkı söylemek.