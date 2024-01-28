Sinsi plan çöktü: Arkadaşlarının günde gördüğü altınlarını, anahtarı kopyalayarak çaldı!

Denizli Pamukkale 'de Mehmet K. ve eşinin 10 yıllık birikimleri olan 700 bin liralık ziynet eşyası çalındı. Aynı iş yerinde çalışan birinin de altınları çalınınca, jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Şüpheler, Mehmet K.'nın iş yerinden arkadaşı S.A.'nın üzerine yoğunlaştı.

Mesai saatlerinde mağdurların çantalarından habersizce ev anahtarını alan S.A.'nın aynı gün içerisinde anahtarların kopyasını yaptırarak tekrar çantalarına bıraktığı, farklı günlerde ise iş yerinden birkaç saat izin alarak tespit yaptığı evlere giderek altınlarını çaldığı ortaya çıktı.

Çaldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınların bir bölümünü evinde gizleyen S.A.'nın kapıları zorlamadığı ve evleri daha önceden bildiği için hırsızlık olayında şüphe bırakmadığı anlaşıldı. Yakalanan S.A, suçunu itiraf etti.