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Yandaki aracın aynasını kıran motosikletli önceki araca çarptı! Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

Kağıthane TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobilin aynasını eliyle kıran motosikletli, önündeki taksiye çarpıp takla attı. Kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 11:57 Güncelleme 27 Ocak 2024, 11:57
Yandaki aracın aynasını kıran motosikletli önceki araca çarptı! Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

Olay, 23 Ocak Salı günü saat 13:00 sıralarında meydana geldi.

TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aynı yönde ilerleyen otomobile yaklaşıp bilinmeyen nedenle aynasına eliyle vurarak kırdı.

Yandaki aracın aynasını kıran motosikletli önceki araca çarptı

Saniyeler sonra motosiklet sürücüsü önündeki taksiye çarparak takla attı.

Yere savrulan motosiklet sürücüsü arkadan gelen otomobil sürücüsünün son anda durmasıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Panikle yerden kalkan motosiklet sürücüsü, güvenli bir alana geçmek için hızla emniyet şeridine gitti. Yaşananlar, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

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