HAVA DURUMU | 28 il için turuncu ve sarı alarm! İstanbul’a kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Siirt, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
28 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI VERİLDİ
İşte uyarı verilen o iller;
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kastamonu, Kars, Muş,
Sakarya, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kar uyarısı
Şırnak için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı
Bolu ve Hakkari için turuncu kodlu kar uyarısı
Batman için sarı kodlu yağmur uyarısı
Diyarbakır ve Mardin için sarı kodlu kar ile yağmur uyarısı
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinden başlamak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.