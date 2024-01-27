HAVA DURUMU | 28 il için turuncu ve sarı alarm! İstanbul’a kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Siirt, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Diyarbakır ve Mardin için sarı kodlu kar ile yağmur uyarısı

Bolu ve Hakkari için turuncu kodlu kar uyarısı

Şırnak için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kastamonu, Kars, Muş, Sakarya, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kar uyarısı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu