Bir yüksek kar payı vaadi dolandırıcılığı daha! 3 kişi, başta Avrupa’da yaşayan gurbetçiler olmak üzere çok sayıda vatandaşı dolandırdı

Denizli Pamukkale'de E.S. (39) tarafından 'dijital finans' alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kuruldu. Çevrede kendisini dünyaca ünlü iş insanı olarak tanıtıp, güven sağlayan E.S., bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını belirterek, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu.

E.S., başta Fransa, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin euro ile 300 bin euro arasında para topladı. İddiaya göre, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın 5 katı kar payı yatırma vaadinde bulunuldu. Ayrıca her bir yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verildi.