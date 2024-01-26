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6491 yılından geldim dedi kehanetleri kafa karıştırdı! Dünya hariç 3 gezegende birden...

Zaman yolculuğu, bilim kurgu dünyasının en büyüleyici konularından biri olarak yüzyıllardır hem edebiyatı hem de sinemayı etkiliyor. Bu alanda yapılan iddialar ve ortaya atılan fikirler her zaman insanların ilgisini çekiyor. Son zamanlarda YouTube'da yayınlanan ve büyük bir merak uyandıran bir video zaman yolculuğu hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 10:02 Güncelleme 26 Ocak 2024, 10:02
6491 yılından geldim dedi kehanetleri kafa karıştırdı! Dünya hariç 3 gezegende birden...

James Oliver'ın hikayesi zaman yolculuğu konusunda birçok soruyu beraberinde getiriyor. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte, zamanın sırlarını çözme yolunda ilerleyebilir miyiz? Yoksa bu tür iddialar sadece hayal gücümüzün bir ürünü mü? Gelecekten gelen bir zaman yolcusunun hikayesi bizlere bilim kurgunun sınırlarını zorlayan yeni bir perspektif sunuyor.

6491 YILINDAN GELDİM DEDİ VE...

YouTube kanalında yayınlanan bir videoda, 6491 yılından geldiğini iddia eden bir adamın hikayesi anlatılıyor. James Oliver adıyla tanıtılan bu kişi, yalan dedektörü testinden geçerek iddialarının gerçekliğini kanıtlamaya çalışmıştır.

Video Oliver'in ileri teknoloji, toplumsal değişimler ve gezegenimizin geleceği hakkında korkunç uyarıları içermektedir. Oliver ayrıca gelecekte insanların farklı yaşam formlarıyla karşılaşacaklarını ve bu yaşam formlarına karşı aceleci davranmamız gerektiğini de dile getiriyor.

3 GEZEGENDE BİRDEN...

Oliver, gelecek dünyasını anlatırken, gelişmiş tıbbi buluşlardan, yenilenebilir enerji kaynaklarından ve yapay zekanın varlığından bahsediyor. Ayrıca, insanoğlunun Mars, Merkür ve Venüs gibi gezegenlerde yaşam alanları inşa ettiğini ve bu gezegenlerde yaşanabilir ortamlar yarattıklarını iddia ediyor.

Ancak daha dikkat çekici olanı ise Oliver'a göre ABD'de bulunan süper yanardağ Yellowstone'un patlayacak olması ve bu patlamanın ardından atmosfere yayılacak külün kara ve hava ulaşım sistemlerini tamamen çökerteceği uyarısı oldu.

YALAN MAKİNESİNDE TEST EDİLDİ

James Oliver'ın iddiaları yalan dedektörü testinden geçmiş olmasıyla daha da ilgi çekici bir hal alıyor. Bu testler kişinin ifadelerinin doğruluğunu belirlemek için kalp atış hızı kan basıncı ve cilt iletkenliği gibi fizyolojik göstergeleri ölçer. Oliver'ın tüm ifadelerinin yalan makinesine göre doğru olduğu belirtiliyor.

Oliver'ın iddiaları zaman yolculuğunun sadece bir bilim kurgu fantezisi olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Bilim dünyası, zaman yolculuğu konusunda hala net bir kanıya varabilmiş değil.

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