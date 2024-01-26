6491 yılından geldim dedi kehanetleri kafa karıştırdı! Dünya hariç 3 gezegende birden...

3 GEZEGENDE BİRDEN... Oliver, gelecek dünyasını anlatırken, gelişmiş tıbbi buluşlardan, yenilenebilir enerji kaynaklarından ve yapay zekanın varlığından bahsediyor. Ayrıca, insanoğlunun Mars, Merkür ve Venüs gibi gezegenlerde yaşam alanları inşa ettiğini ve bu gezegenlerde yaşanabilir ortamlar yarattıklarını iddia ediyor.

Ancak daha dikkat çekici olanı ise Oliver'a göre ABD'de bulunan süper yanardağ Yellowstone'un patlayacak olması ve bu patlamanın ardından atmosfere yayılacak külün kara ve hava ulaşım sistemlerini tamamen çökerteceği uyarısı oldu.

YALAN MAKİNESİNDE TEST EDİLDİ James Oliver'ın iddiaları yalan dedektörü testinden geçmiş olmasıyla daha da ilgi çekici bir hal alıyor. Bu testler kişinin ifadelerinin doğruluğunu belirlemek için kalp atış hızı kan basıncı ve cilt iletkenliği gibi fizyolojik göstergeleri ölçer. Oliver'ın tüm ifadelerinin yalan makinesine göre doğru olduğu belirtiliyor.

Oliver'ın iddiaları zaman yolculuğunun sadece bir bilim kurgu fantezisi olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Bilim dünyası, zaman yolculuğu konusunda hala net bir kanıya varabilmiş değil.