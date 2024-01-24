SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Muzaffer Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 AK Parti Güdül Belediye Başkan adayı kim oldu?

AK Parti belediye başkan aday adayları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 2024 Yerel seçimleri öncesi 81 ilde temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yapıldı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için hazırlıklar sürerken vatandaşlar AK Parti Güdül Belediyesi başkan adayı hakkında araştırmalara başladı. Peki, AK Parti Güdül Belediyesi başkan adayı kim olacak, belli oldu mu? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 12:46 Güncelleme 24 Ocak 2024, 13:31
Muzaffer Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 AK Parti Güdül Belediye Başkan adayı kim oldu?

2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ ANKARA GÜDÜL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU MU?

AK Parti Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın oldu.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek. Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adayları kimler oldu? Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam...
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit! ’Özgür teröristan’ isteyip AK Parti kesin yenilmeli dedi: CHP - DEM’e ’Öcalan’lı yol haritası
Başkan Erdoğan Ankara ilçe adaylarını açıkladı! Projeler büyük, hedef büyük, istikamet belli... Ankara altın çağına girecek
SON DAKİKA