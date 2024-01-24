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Konya’da fason silah operasyonu! Arabada yakalandılar

Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta 4 adet fason silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 16:44 Güncelleme 24 Ocak 2024, 16:44
Konya’da fason silah operasyonu! Arabada yakalandılar

Konya'da düzenlenen fason silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Balıkesir plakalı bir araç ile merdiven altı fason üretim silah taşındığı ve aracın Konya tarafından gelip Afyonkarahisar'a gittiğini tespit etti.

4 FASON TABANCA 36 MERMİ
Takibe alınan araç, polis ekipleri tarafından D-300 üzeri İstasyon Kavşağında durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 adet fason tabanca ve tabancalara ait 36 adet mermi ele geçirildi.

Araçtaki R.E., A.C.K, M.A. ve R.E. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

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