Evden çıkmadan buzdolabına 50 kuruş koyun! Neden mi işte çığır açan o yöntem

Buzdolabınızdaki gıdaların durumunu önceden tespit etmek artık çok daha kolay! Avrupalıların yıllardır uyguladığı bu basit yöntem, tatil sonrası evdeki gıdaların durumu hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Bu basit ama etkili yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan sadece bir bardak su ve bozuk para.
İşte adım adım uygulama yöntemi:
Bir Bardak Su Hazırlayın: Öncelikle, bir bardağa su doldurun ve bu bardağı buzdolabının dondurucu kısmına yerleştirin. Suyun tamamen buz haline gelmesini bekleyin.
50 kuruşu Buzun Üzerine Koyun: Dondurucuda buz haline gelen suyun üzerine 50 kuruş koyun ve kapağını kapatın.
Son Kontrol: Tatilden ya da seyahatten döndüğünüzde, bardağa bakarak 50 kuruşun hala buzun üzerinde olup olmadığını kontrol edin.