Evden çıkmadan buzdolabına 50 kuruş koyun! Neden mi işte çığır açan o yöntem

Buzdolabınızdaki gıdaların durumunu önceden tespit etmek artık çok daha kolay! Avrupalıların yıllardır uyguladığı bu basit yöntem, tatil sonrası evdeki gıdaların durumu hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Bu basit ama etkili yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan sadece bir bardak su ve bozuk para.