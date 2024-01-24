Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Asım Balcı hayatı ve siyasi kariyeri...

"Asım Balcı kimdir" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Özellikle Ankaralılar'ın merak ettiği Asım Balcı hakkındaki detayları sizler için derledik. Peki, Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Asım Balcı hatayı ve siyasi kariyeri...

ASIM BALCI KİMDİR? Asım Balcı, 1971 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. 1992'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Balcı, yüksek lisansını ABD'deki University of Kentucky'de tamamladı. Daha sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak doktora çalışmalarını 2002 yılında tamamladı. Bir süre Muğla Üniversitesi İİBF'de Yardımcı Doçent olarak görev yaptıktan sonra, 2003-2007 yıllarında Sağlık Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak 'sağlıkta reform ve yeniden yapılandırma çalışmaları' kapsamında görev aldı.