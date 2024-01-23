İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Şarj cihazından zehir çıktı

İzmir''de Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen E.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.
Şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını belirleyen ekipler, yapılan çalışmalar sonrasında E.T.'nin bir motosiklet ile ilçeye geldiğini tespit etti. E.T. uyuşturucu madde vermek için bir kişi ile buluştuğu sırada polis suçüstü yaptı.
ŞARJ ALETİNİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
E.T.'nin motosikletinde yapılan aramada cep telefonuna ait şarj aleti bulundu. Şarj aletinde yapılan incelemede, satışa hazır 10 paket kokain maddesi çıktı. E.T. gözaltına alınırken, şüphelinin adresinde savcılık talimatı ile arama yapıldı.
EVİNDE SİLAH BULUNDU
E.T.'nin adresinde, 588 yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında işlem başlatılan E.T. ve ev arkadaşı E.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. tutuklanırken, E.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.