İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Şarj cihazından zehir çıktı

İzmir''de Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen E.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını belirleyen ekipler, yapılan çalışmalar sonrasında E.T.'nin bir motosiklet ile ilçeye geldiğini tespit etti. E.T. uyuşturucu madde vermek için bir kişi ile buluştuğu sırada polis suçüstü yaptı.