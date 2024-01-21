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Harvard'lı Türk DJ'in muhteşem başarısı! Yiğit Sönmez: "Kendi müziğimde DJ dünyasında çığır açmak istiyorum."

Süper Türk Yiğit Sönmez, ‘nörobilim’ bölümünü bitirdi. Dünyanın dev ilaç şirketlerinin teklifini geri çevirdi. Müzik yapmayı seçti. "Kendi müziğimde DJ dünyasında çığır açmak istiyorum."

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01
Harvard’lı Türk DJ’in muhteşem başarısı! Yiğit Sönmez: Kendi müziğimde DJ dünyasında çığır açmak istiyorum.

Eskişehirli Yiğit Sönmez, Koç Lisesi'nde okurken astrofizik üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Tam burslu olarak Harvard'ı tercih etti.

Tam 3.94 not ortalamasıyla ana dalda 'nörobilim' ve yan dalda 'film ve görsel sanatlar'ı bitirdi. Pfizer gibi dev ilaç şirketlerden ciddi teklifler geldi. Ancak o tercihini müzik yapmaya tercih etti. "Kendi müziğimde DJ dünyasında çığır açmak istiyorum.

Cosmic Academy adında önemli prodüktörleri yetiştiren okula kabul edildim. Activate Consulting'in New York şubesinde iş analisti olarak teklif alınca çok mutlu olmuştum" dedi.

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