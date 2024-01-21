Harvard'lı Türk DJ'in muhteşem başarısı! Yiğit Sönmez: "Kendi müziğimde DJ dünyasında çığır açmak istiyorum."

Eskişehirli Yiğit Sönmez, Koç Lisesi 'nde okurken astrofizik üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Tam burslu olarak Harvard 'ı tercih etti.

Tam 3.94 not ortalamasıyla ana dalda 'nörobilim' ve yan dalda 'film ve görsel sanatlar'ı bitirdi. Pfizer gibi dev ilaç şirketlerden ciddi teklifler geldi. Ancak o tercihini müzik yapmaya tercih etti. "Kendi müziğimde DJ dünyasında çığır açmak istiyorum.