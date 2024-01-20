Recep Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? İstanbul Büyükçekmece Belediyesi AK Parti MHP, CHP ve İYİ Parti başkan adayları adayı kim oldu?

Recep Erol kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…
AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti İstanbul Büyükçekmece Belediyesi başkan adayı Recep Erol oldu.
Recep Erol Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Recep Erol, 12 Kasım 1968 tarihinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Büyükçekmece İlkokulu'nda başlayan ve ortaöğrenimini Büyükçekmece Lisesi'nde tamamlayan Erol, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sakarya Mühendislik Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler Akademisi'nden mezun olmuştur.