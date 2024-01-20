AK Parti İstanbul Arnavutköy Belediyesi başkan adayı kim oldu? Mustafa Candaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mustafa Candaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde doğan ve aslen Kastamonu Cideli olan Mustafa Candaroğlu, 5 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Arnavutköy'de başlayan Candaroğlu, Boğazköy İlkokulu'ndan 1996 yılında, Asfa Ortaokulu'ndan 1999 yılında ve Sultan Fatih Anadolu Lisesi'nden 2002 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayan Candaroğlu, 2008 yılında İç Mimarlık alanında mezun oldu. Haldun Üniversitesi'nde Eğitim Kurumları İşletmeciliği dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek. 7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.