4 günde 5 ceset! Antalya sahillerinde cansız bedenler bulundu

ANTALYA SAHİLLERİNDE 4 GÜNDE 5 CESET

Kentin Serik, Manavgat ve Alanya sahillerinde 73 kilometrelik mesafede 4 günde 5 ceset bulundu. Geçen çarşamba Manavgat'ın Çenger Mahallesi sahilinde başı, kolu olmayan ve cinsiyetin belirlenemeyen cesedin bulunmasının ardından aynı gün Alanya'nın Konaklı sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulundu.

Bugün de Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde sahilde bulunan kadın cesedinin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınacak.