4 günde 5 ceset! Antalya sahillerinde cansız bedenler bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset bulundu.
Çenger Mahallesi'ndeki sahilde yürüyenler saat 13.00 sıralarında ceset görüp jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üzerinde kimlik bulunmayan ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Çenger Mahallesi'ne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Denizkent Mahallesi sahilinde de saat 13.30 sıralarında ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yine cinsiyeti belirlenemeyen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürdü.