SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

4 günde 5 ceset! Antalya sahillerinde cansız bedenler bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çenger ve Denizkent mahallelerinde sahilde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset bulundu. Kentin Serik, Manavgat ve Alanya sahillerinde 73 kilometrelik mesafede 4 günde 5 ceset bulunması dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 17:27 Güncelleme 20 Ocak 2024, 17:27
4 günde 5 ceset! Antalya sahillerinde cansız bedenler bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset bulundu.

Çenger Mahallesi'ndeki sahilde yürüyenler saat 13.00 sıralarında ceset görüp jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinde kimlik bulunmayan ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çenger Mahallesi'ne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Denizkent Mahallesi sahilinde de saat 13.30 sıralarında ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yine cinsiyeti belirlenemeyen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

ANTALYA SAHİLLERİNDE 4 GÜNDE 5 CESET
Kentin Serik, Manavgat ve Alanya sahillerinde 73 kilometrelik mesafede 4 günde 5 ceset bulundu. Geçen çarşamba Manavgat'ın Çenger Mahallesi sahilinde başı, kolu olmayan ve cinsiyetin belirlenemeyen cesedin bulunmasının ardından aynı gün Alanya'nın Konaklı sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulundu.

Bugün de Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde sahilde bulunan kadın cesedinin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınacak.

Korkunç olay; Alanya sahilde çocuk cesedi bulundu! belden yukarısı yokKorkunç olay; Alanya sahilde çocuk cesedi bulundu! belden yukarısı yok
Korkunç olay; Alanya sahilde çocuk cesedi bulundu! belden yukarısı yok

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İstanbul’da hangi ilçeye kim aday oldu? Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adaylarını açıklıyor… İsim isim ilçe ilçe tam liste
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan Türkçe mesaj: Şehitleri unutmadı! Dragon Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi
Başkan Erdoğan AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı teşkilatı uyardı
SON DAKİKA