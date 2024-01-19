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HAVA DURUMU | İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 20-21 Ocak 2024 hava durumu raporu

Son dakika haberi! İstanbul Valiliğince, cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 20-21 Ocak 2024 hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 20:03 Güncelleme 19 Ocak 2024, 20:50
HAVA DURUMU | İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 20-21 Ocak 2024 hava durumu raporu

İstanbul Valiliğince, cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



HAFTASONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, cumartesi bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Trakya kesiminin zamanla karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Yarın ( Cumartesi ) hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Batı ve Güneybatı ( Lodos ) yönlerden orta kuvvette, yarın sabah saatlerinden itibarenj Kuzeydoğu ( Poyraz ) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İlçe Beklenen Hava En Düşük
(°C)		 En Yüksek
(°C)
İstanbul Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11
Adalar Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11
Arnavutköy Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 8 8
Ataşehir Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10
Avcılar Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10
Bağcılar Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 9
Bahçelievler Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11
Bakırköy Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11
Başakşehir Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 8 9
Bayrampaşa Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11
Beşiktaş Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11
Beykoz Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11
Beylikdüzü Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 10
Beyoğlu Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11
Büyükçekmece Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10
Çatalca Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 8 8
Çekmeköy Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11
Esenler Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10
Esenyurt Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10
Eyüp Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 10
Fatih Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 11 11
Gaziosmanpaşa Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10
Güngören Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11
Kadıköy Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11
Kağıthane Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10
Kartal Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 13
Küçükçekmece Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10
Maltepe Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11
Pendik Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11
Sancaktepe Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11
Sarıyer Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10
Silivri Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 7 8
Sultanbeyli Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11
Sultangazi Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 9
Şile Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11
Şişli Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11
Tuzla Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11
Ümraniye Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10
Üsküdar Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11
Zeytinburnu Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile KIrklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in batısında kuvvetli, Edremit ilçesinde yerel olarak şiddetli olması bekleniyor olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge geneli (Burdur haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğusunda ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniypr. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batsında yerel olmak üzere olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Konya, Aksaray ve Karaman haric) yağmur ve sağanak bölgenin kuzeyinin yarın (Cuma) gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu,

YOZGAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı öğle saatlerine kadar 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden sonra 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m kuzeyi 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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