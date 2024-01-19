HAVA DURUMU | İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 20-21 Ocak 2024 hava durumu raporu

İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C)

İstanbul Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11

Adalar Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11

Arnavutköy Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 8 8

Ataşehir Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10

Avcılar Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10

Bağcılar Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 9

Bahçelievler Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11

Bakırköy Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11

Başakşehir Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 8 9

Bayrampaşa Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11

Beşiktaş Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11

Beykoz Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11

Beylikdüzü Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 10

Beyoğlu Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11

Büyükçekmece Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10

Çatalca Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 8 8

Çekmeköy Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11

Esenler Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10

Esenyurt Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10

Eyüp Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 10

Fatih Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 11 11

Gaziosmanpaşa Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10

Güngören Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11

Kadıköy Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11

Kağıthane Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10

Kartal Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 13

Küçükçekmece Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10

Maltepe Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11

Pendik Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11

Sancaktepe Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11

Sarıyer Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10

Silivri Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 7 8

Sultanbeyli Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 11

Sultangazi Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 9

Şile Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11

Şişli Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11

Tuzla Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11

Ümraniye Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9 10

Üsküdar Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cumartesi ) yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışın öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 11