Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Çanakkale 'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle yarın 12.00 ile 23.59 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.