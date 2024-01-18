Türkiye'nin uzay keşiflerine önemli bir katkı sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA), insanlı uzay yolculuğu için heyecan verici bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hazırlanan uzay hatıra biletleri, Türkiye'nin uzay serüvenine özel bir anlam katacak.