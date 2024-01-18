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UZAY HATIRA BİLETİ OLUŞTURMA EKRANI | Alper Gezeravcı hatıra bileti indir!

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), insanlı uzay yolculuğuna hazırlık kapsamında büyük bir adım attı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan özel bir uzay hatıra biletini kamuoyuna sundu. Bu önemli gelişme, TUA'nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Türkiye'nin uzay yolculuğunda bir sembol olarak sunulan bu hatıra biletinin nasıl alınabileceği ve indirilebileceği konusunda detaylar şu şekilde. Peki TUA (tua.gov.tr) uzay hatıra bileti nasıl ve nereden alınır?

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 09:44 Güncelleme 18 Ocak 2024, 09:44
UZAY HATIRA BİLETİ OLUŞTURMA EKRANI | Alper Gezeravcı hatıra bileti indir!

Türkiye'nin uzay keşiflerine önemli bir katkı sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA), insanlı uzay yolculuğu için heyecan verici bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hazırlanan uzay hatıra biletleri, Türkiye'nin uzay serüvenine özel bir anlam katacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece saat 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile uzay yolculuğuna başlayacak.

▶️ Uzay hatıra bileti nasıl alınır? İşte detaylar...

HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet itesinde yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek." denildi.

HATIRA BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde, "Gurur Duy Türkiye" tagi ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.

Alper Gezeravcı canlı yayın izle - 18 Ocak NASA Youtube Ax-3 Alper Gezeravcı fırlatma töreni canlı izleAlper Gezeravcı canlı yayın izle - 18 Ocak NASA Youtube Ax-3 Alper Gezeravcı fırlatma töreni canlı izle
Alper Gezeravcı canlı yayın izle - 18 Ocak NASA Youtube Ax-3 Alper Gezeravcı fırlatma töreni canlı izle



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından "uzay hatırası" notuyla paylaştı.

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