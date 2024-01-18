Mehmet Savran kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Nevşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Nevşehir yerel seçim belediye başkan adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, Türkiye genelinde 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya ve seçim atmosferine daha yakından dahil olmaya yönlendirdi. Bu bağlamda Nevşehir seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor.

MEHMET SAVRAN KİMDİR?

1974 yılında Nevşehir'de doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

İhtisasını 2004-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda yapan Savran, 2010 yılında Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmaya başladı. 2021 yılı Şubat ayına kadar kamu ve özel sektörde bu görevini sürdürdü. 2018 yılında AK Parti Nevşehir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ise il belediye meclisi üyesi seçildi. 2021 Şubat ayı itibarıyla Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.