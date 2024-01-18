Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli bankacı Yunus Göç, emekliliğinin ardından kendini tamamen tarım ve bahçe işlerine adadı. Yunus Amca, saksılarda dört mevsim boyunca meyve yetiştirerek hem hobisine zaman ayırıyor hem de bütçesine katkı sağlıyor.

Burhaniye'nin Meyve Bahçesi Yunus Göç, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, saksıda her türlü meyve fidanını yetiştirebileceğini gösteriyor. Göç, kendi elleriyle diktiği meyve fidanlarını büyük bir titizlikle bakıyor ve onları geliştirmeye devam ediyor. Her yıl meyve veren bu fidanlar, onun için sadece bir uğraş değil, aynı zamanda bir gelir kaynağı.